29-Jähriger zündete Haus an: Schwangere Partnerin mit Tochter daheim

Der 29-jährige aus dem Jemen war im Zuge einer On-off-Beziehung erst vor zwei Wochen wieder eingezogen.

Familiendrama am Samstag in einem Mehrparteienhaus in Deutschfeistritz im Bezirk Graz-Umgebung: Dort soll ein 29-Jähriger das Gebäude, in dem seine schwangere Lebenspartnerin und deren Tochter wohnen, angezündet haben.

Der Mann aus dem Jemen befindet sich mit der 35-jährigen Frau in einer On-off-Beziehung und soll erst vor zwei Wochen wieder eingezogen sein. Doch seit seiner Rückkehr muss die Lebensgefährtin die Hölle durchleben. Denn ihr Freund soll ihr mehrmals mit dem Tod und einem Messer gedroht haben. Dabei sollen sowohl Mutter als auch Tochter verletzt worden sein.

Passanten bemerkten Brand

Am Nationalfeiertag drehte er schließlich komplett durch und legte ein Feuer. Spaziergänger, die gerade mit ihrem Hund unterwegs waren, bemerkten Rauch und Flammen. Zum Glück konnten die Einsatzkräfte den Brand schnell löschen. Im Haus befanden sich zu dieser Zeit Mutter, Tochter sowie ein wenige Monate altes Baby.

Der 29-Jährige wurde festgenommen, verweigerte bisher aber jede Aussage. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde in die Strafanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.