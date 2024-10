Brand in Wohnhaus in Wien - Leiche entdeckt

Eine Seniorin und starke Raucherin, die auf ihre Zigarette vergessen hatte, starb - vier Hausbewohner wurden von der Berufsrettung betreut.

Wien. Bei einem Zimmerbrand in der Strindberggasse in Simmering ist in der Nacht auf Mittwoch eine ältere Frau ums Leben gekommen, berichtete Feuerwehrsprecher Christian Feiler. Vier weitere Personen mussten von der Berufsrettung, die gegen 1.15 Uhr mit der Sondereinsatzgruppe ausgerückt war, betreut werden, zwei davon wurden mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Ursprünglich war die Feuerwehr aufgrund eines Gasgeruchs gerufen worden. Beim Messen sowie Kontrollieren von 19 Wohnungen entdeckten die Helfer den Schwelbrand, der bereits mehrere Stunden gebrannt haben dürfte. Für die Seniorin kam jede Hilfe zu spät. Das Feuer selbst war unter Atemschutz und mit einer Kübelspritze rasch gelöscht, insgesamt dauerte der Einsatz jedoch bis 2.40 Uhr, so Feiler.

Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien hat die Ermittlungen übernommen. Es wird nicht von Brandstiftung ausgegangen - alles deutet auf eine nicht ausgedämpfte Zigarette hin.