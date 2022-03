Feuerwehreinsatz an U-Bahnstation Karlsplatz

Wegen einer Störung an einem Zug kam es zu einer Rauentwicklung.

"Wegen eines Feuerwehreinsatzes in der Station Karlsplatz ist in den Stationen Taubstummengasse und Nestroyplatz jeweils ein Umsteigen auf einen anderen Zug notwendig. Zwischen Taubstummengasse und Nestroyplatz kommt es zu längeren Wartezeiten. Weichen Sie auch auf die Linien U3 und U4 aus", so die Wiener Linien.

Die Rauchentwicklung soll durch eine festgesetzte Bremse an einem Zug entstanden sein. Es wird mit Hochdruck am Problem gearbeitet. In wenigen Minuten soll der Betriebt wieder aufgenommen werden.