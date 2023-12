Flammen-Inferno in Wiener Wohnung

Am Mittwochabend kam es in Wien Simmering zu einem Großeinsatz der Feuerwehr.

Das Feuer eines Zimmerbrandes in einem Wiener Gemeindebau hat sich am späten Mittwochnachmittag im Bezirk Simmering bis in den Dachstuhl ausgebreitet und zu einem großen Feuerwehreinsatz geführt. Eine Person wurde bei dem Zwischenfall verletzt und von den Einsatzkräften aus einer Wohnung gerettet, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Einsatzkräfte kämpften lange Zeit damit das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Laut Augenzeugenberichten flogen immer wieder brennende Gebäudeteile auf die Wiese vor dem Gebäude.

Bewohner gerettet

Zwischenzeitlich waren die Feuerwehrleute mit Sauerstoffflaschen auf bis zu drei Drehleitern im Einsatz Das Die unzähligen Einsatzfahrzeuge standen bis auf die Simmeringer Hauptstraße um zum Unfallort vorrücken zu können.

Wieso es in der Wohnung im fünften Stock des Gemeindebaus zu brennen begonnen hatte, war zunächst noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit mehreren Löschleitungen. Weitere Hausbewohner konnten zum Teil selbstständig, zum Teil mit Hilfe der Einsatzkräfte ins Freie in Sicherheit gebracht werden.