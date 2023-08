Flüchtlingseltern entführen eigenes Kind – und prügeln Betreuer nieder

Wegen Vernachlässigung war einem Paar das Kind abgenommen worden - jetzt holte es sich den Sohn (2) mit Gewalt zurück.

Wien. Zu den rabiaten Ereignissen wider der MA 11 kam es Sonntagabend in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in der Liebhartstalstraße in Ottakring: Ein Betreuer war gerade mit drei Kinder noch einmal draußen spazieren gewesen, als er beim Zurückkommen beim Öffnen des Gartentores völlig überraschend angegriffen und überfallen wurde. Zuerst wusste der Jugendamtsmitarbeiter gar nicht, wie ihm geschah, bis er realisierte, dass aus den Gebüschen wie in einem schlechten Film die Eltern eines ins seine Obhut übertragenen Kindes sprangen, um ihm den Buben zu entreißen und zu entführen.

Landeskriminalamt jagt Kidnapper

Dabei attackierte der Vater des Kindes, ein 29-jähriger Marokkaner, den Sozialpädagogen, würgte ihn und riss ihn brutal zu Boden, während seine Frau, eine Ukrainerin (42) den Sohn schnappte. Der MA 11_Mann blieb verletzt am Boden, de anderen Kinder erlitten einen Schock, das wegen Gewaltdelikten amtsbekannte Paar indes gelang die Flucht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, fahndet aktuell mittels europäischem Haftbefehl nach den Kidnappern.

"Bitte bringt Buben zurück"

Wie ÖSTERREICH erfuhr, war den Eltern, die sich in einer Flüchtlingsunterkunft in Wien kennenlernte hatten und dort lebten, das gemeinsame Kind wegen Vernachlässigung und Gewalt der beiden gegeneinander abgenommen worden; wobei das Jugendamt stets darauf bedacht war, Kontakt (unter Aufsicht) zu ermöglichen. Vor allem der Vater hatte das Angebot angenommen und war zu mehreren begleiteten Besuchen gekommen. Warum das Paar jetzt so durchdrehte, ist ein Rätsel. MA 11-Sprecherin Ingrid Pöschmann: "Ich appelliere an die beiden, innezuhalten und nachzudenken und den Buben zurückzubringen. Es geht um das Kindswohl!"