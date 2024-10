Flüchtlingsunterkunft: Ukrainer bedrohte Mitbewohner mit Messer

Der 56-Jährige soll einem anderen Flüchtling mit dem Umbringen gedroht haben.

Heftiger Vorfall in einer Flüchtlingsunterkunft in Hietzing. Dort soll ein Ukrainer (56) einem 31-jährigen Mitbewohner mit einem Messer in der Hand mit dem Tod bedroht haben.

Zum Glück konnte ein Betreuer der Unterkunft einschreiten, die heikle Situation beruhigen und dem Ukrainer das Messer schließlich abnehmen. Ein unbeschriebenes Blatt war der Tatverdächtige aber nicht, gegen ihn soll bereits eine Festnahmeverordnung eines österreichischen Gerichts vorliegen.

Nicht der erste Angriff des Tatverdächtigen

Denn es soll bereits mehrmals vorgekommen sein, dass der 56-Jährige seine Mitbewohner mit einer Waffe bedrohte. Ein Messer konnte von alarmierten Beamten sichergestellt werden. Weitere Ermittlungen in dem Vorfall werden durch das Kriminalreferat des Stadpolizeikommandos Meidling durchgeführt.