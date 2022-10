Frau (18) am Praterstern sexuell missbraucht und ausgeraubt

Eine 18-Jährige ist am späten Dienstagnachmittag in einer WC-Anlage am Wiener Praterstern sexuell missbraucht worden.

Laut Polizeisprecherin Irina Steirer betrat die Frau mit mehreren Jugendlichen die Toilette. Dort kam es zu sexuellen Handlungen gegen den Willen der 18-Jährigen mit einem der Unbekannten. Zwei standen nach Angaben der Betroffenen vor dem WC und passten auf, dass niemand kam. Ein Vierter ging vor der Tat weg, er wollte damit offenbar nichts zu tun haben. Beim Hinausgehen entriss einer der Aufpasser der 18-Jährigen die Handtasche. Die Täter flüchteten, die Frau erstattete Anzeige. Die Außenstelle Zentrum Ost des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen.