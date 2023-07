Frau (28) erstochen: Verdächtiger Syrer soll erst einen Monat in Österreich sein

Der 35-Jährige sprang nach der Messer-Attacke auf seine Partnerin zehn Meter in die Tiefe.

Schon wieder herrschte am Montag in Wien Mord-Alarm: Eine 28-Jährige wurde leblos in ihrer Wohnung von der Polizei aufgefunden. Mutmaßlich handelt es sich um den bereits 15. Frauenmord in diesem Jahr.

Aufgefunden wurde die Frau, weil Nachbarn ursprünglich einen schwer verletzten Mann im Innenhof des Hauses am Brunnenmarkt entdeckt und die Polizei gerufen hatten. Dabei handelte es sich um Hougar H., der 35-Jährige ist dringend tatverdächtig, die Frau getötet zu haben. Danach versuchte er wohl, sich selbst das Leben zu nehmen und stürzte sich aus dem dritten Stock in die Tiefe. Er befand sich in Lebensgefahr, wurde formal festgenommen und ins AKH eingeliefert.

Erst vor kurzem eingereist

Der mutmaßliche Täter ist wie das Opfer syrischer Staatsbürger. Brisant dabei: Hougar H. soll sich erst seit etwa einem Monat im Land befinden. Die getötete 28-Jährige dürfte hingegen schon seit zwei Jahren im Land leben.