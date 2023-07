Brunnenmarkt: Vor sieben Jahren Tatort für Eisenstangen-Mord

Ein 21-jähriger Kenianer erschlug im Mai 2016 eine Frau mit Eisenstange.

Tatort 1160. Am Wiener Brunnenmarkt ist es nicht der erste grausame Mord: Im Mai 2016 schockierte eine Gewalttat ganz Österreich: Ein Kenianer passte eine 54-jährige Wienerin auf ihrem Weg in die Arbeit in aller Frühe ab – und erschlug sie mit einer elfeinhalb Kilogramm schweren Eisenstange.

Mindestens acht Mal schlug er zu, sie hatte keine Chance. Ihre Arbeitskollegin konnte sich noch vor dem Täter retten.