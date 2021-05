Frau flüchtet nur mit Handtuch bekleidet vor Peiniger auf Straße

Der 31-Jährige versuchte eine Frau in seiner Wohnung festzuhalten. Die Bekannte des Täters konnte im letzten Moment fliehen.

Ein Mann soll am Sonntagvormittag eine 31-Jährige mit einem Messer bedroht, am Verlassen seiner Wohnung in Wien-Favoriten gehindert und gezwungen haben, sich auszuziehen und Duschen zu gehen. Dieser gelang, nur mit einem Handtuch bekleidet, die Flucht. Ein 18-Jähriger Passant in der Laxenburger Straße wurde auf die um Hilfe rufende Frau aufmerksam und kam zur Hilfe um den Verfolger zu stoppen. Der Mann wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Montag.

Die beiden dürften einander nach übereinstimmender Aussage schon länger kennen, die 31-Jährige wäre auch schon öfter bei dem Nigerianer zu Besuch gewesen. Während die Frau von der schweren Nötigung berichtete, stellte der Beschuldigte dies in Abrede. Die 31-Jährige wurde in ein Spital eingeliefert.