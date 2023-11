Frau mit schwarzer Pistole raubte Parfümerie aus

Wer kennt diese Frau? Die Wiener Polizei bittet um Hinweise.

Die gesuchte Frau soll bereits am 25. Oktober gegen 8:30 eine Parfümeriefiliale in Wien-Donaustadt ausgeraubt haben. Sie soll den Kassenbereich mit einer Faustfeuerwaffe in der Hand aufgesucht und von der dort anwesenden Mitarbeiterin Geld gefordert haben. Die Mitarbeiterin händigte die Tageslosung aus und die unbekannte Täterin flüchtete mit der Beute. Sofortfahndungsmaßnahmen unmittelbar nach der Tat blieben erfolglos. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

© LPD Wien

Die Wiener Polizei veröffentlichte nun zwei Fotos der Verdächtigen. Hinweise (auch anonym) werden unter der Telefonnummer 01-31310-67800 erbeten.

Personsbeschreibung: