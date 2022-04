Frau vergaß zu grüßen: Betrunkener drohte, sie umzubringen

Weil eine Frau vergaß, einen Bekannten an der Bushaltestelle zu grüßen, folgte der Betrunkene ihr in den Bus und bedrohte sie mit dem Umbingen.

Weil eine 63-jährige Frau am Ostersonntagabend vergessen hat, einen Bekannten an einer Bushaltestelle in Wien-Donaustadt zu grüßen, rastete der Betrunkene aus. Laut Polizeisprecher stieg der 71-Jährige mit der Frau, die er aus einer Sozialeinrichtung kennt, in den Bus in Richtung Aspern und begann sie massiv zu bedrohen. Unter anderem kündigte er an, er werde ihr die Zähne einschlagen und sie umbringen. Der Buslenker warf den Mann schließlich aus dem Fahrzeug.

Die verängstigte Frau wandte sich an eine Betreuerin, welche die Polizei einschaltete. Beamte der Polizeiinspektion Langobardenstraße nahmen den Mann fest. Bei ihm wurde ein Alkoholgehalt von 1,7 Promille im Blut festgestellt. Die Drohungen bestritt er. Über den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt.