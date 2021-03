Fridays for Future planen Menschenkette am Ring

Kilometerlange Menschenkette auf der Ringstraße legt morgen die City lahm.

Innere Stadt. Am Freitag um 12 Uhr findet der mittlerweile 7. weltweite Klimastreik von Fridays for Future statt, der unter anderem auch von ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian unterstützt wird – der Wiener Beitrag zu dieser Aktion wird eine lange Menschenkette am Ring sein.

Ein eigener Ordnerdienst wird auf die Einhaltung der Abstände und der Maskenpflicht achten.

Die Kette soll mindestens vom Schottentor bis zum Stubenring reichen. Sollten mehr Teilnehmer kommen, könnten die gesamte Ringstraße und sogar der Franz-Josefs-Kai blockiert werden.