× Fünf neugeborene Welpen in Karton ausgesetzt

Im Liesing wurden fünf neugeborene Welpen von ihrem herzlosen Besitzer ausgesetzt.

Die von vielen heiß ersehnten Sommermonate mit Ferien-und Reisezeit sind zugleich "traurige Hochsaison" für die Tierheime. Die die Anzahl verwaister Haustiere reißt weiterhin nicht ab. Nun wurden fünf Welpen, ausgesetzt in einem Karton, neben einem Altkleider-Container im Wien-Liesing gefunden. Die Welpen, die nur wenige Tage alt sind und teilweise noch mit Nabelschnur versehen waren, hatten das Glück, von einem aufmerksamen Passanten entdeckt zu werden. Dieser brachte die kleinen Vierbeiner umgehend ins Tierschutzhaus Vösendorf in Niederösterreich.

© Tierschutz Austria ×

„Bei ihrer Ankunft im Tierschutzhaus befanden sich die Welpen in einem bedenklichen Zustand. Unterkühlt, dehydriert und geschwächt ist es oft schwer einzuschätzen, ob es die Kleinen schaffen werden.“, erklärt Tierheimleiter Stephan Scheidl. "Wir hoffen aber, dass sie es, trotz ihrer schwierigen Startbedingungen, schaffen", so Scheidl. Am Montag haben die Findelkinder erstmals ihre Augen geöffnet.

Momentan werden die fünf Welpen alle drei Stunden mit dem Fläschchenen gefüttert. „Man darf nicht vergessen, dass die Aufzucht von Jungtieren mit enorm viel Arbeit verbunden ist. Jungtiere müssen alle paar Stunden – auch nachts – gefüttert werden, um groß und stark zu werden.“ ergänzt der Tierschützer.