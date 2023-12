Fußgänger (69) in Wien bei Crash mit Straßenbahn getötet

Ein 69-jähriger Fußgänger ist am Dienstag in der Früh nach einer Kollision mit einer Straßenbahn bei der Station Großjedlersdorf in Wien-Floridsdorf seinen tödlichen Verletzungen erlegen.

Der Mann dürfte den gegen 06.00 Uhr in die Haltestelle einfahrenden Zug übersehen haben, als er gerade die Brünner Straße queren wollte. Die Straßenbahn erfasste den 69-Jährigen trotz sofortiger Notbremsung, berichtete die Landespolizeidirektion Wien. Der Notarzt der Berufsrettung Wien konnte an Ort und Stelle nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Die Linie 31 war in beide Fahrtrichtungen für einige Zeit gesperrt. Die Straßenbahnfahrerin werde von einem Kriseninterventionsteam betreut, hieß es von den Wiener Linien.