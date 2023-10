× Game City macht Rathaus zum Spiele-Mekka

Heute ist es endlich so weit: Die Game City öffnet unter dem Motto "Einfach spielen!" bis 15. Oktober ihre Pforten und verwandelt das Wiener Rathaus und den Rathausplatz zum Dreh- und Angelpunkt für Gaming-Fans aus aller Welt.

Osterreichs größte Videospiel-Messe lädt ab 15 Uhr Besucherinnen und Besucher jeden Alters drei Tage lang dazu ein, die neuesten Highlights von namhaften Herstellern anzuspielen und auszuprobieren. Renommierte Branchengrößen sind dabei ebenso zu finden wie Indie-Studios, eine actionreiche eSports-Zone und ein innovatives Lasertag-Spielsystem.

© Andreas Tischler ×

Neben den neusten Spiele- und Technikhighlights, wartet eine Vielzahl an Mitmach-Möglichkeiten und intensiver Austausch zwischen Gaming-Fans, Experten und den insgesamt 105 Ausstellern. "Die Game City ist ein magisches Abenteuerland für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene im prachtvollen Ambiente des Rathauses. Durch Videospiele können Kinder in faszinierende Welten eintauchen, ihre Vorstellungskraft entfalten und auch Fähigkeiten wie Teamarbeit und strategisches Denken entwickeln", so Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos), der die Spielemesse heute eröffnen wird.

© Jakub Han ×

Laser Tag

Im Arkadenhof kann man die Freiheit des grenzenlosen Spielens mit einem komplett neuen mobilen Spielsystem erleben. Auf einer Fläche von über 500 Quadratmetern können beim Lasertag bis zu 15 Gamer gleichzeitig in eine Welt eintauchen, in der es keine Grenzen und Kompromisse gibt.

Nintendo

Branchenriese Nintendo garantiert allen Besucherinnen und Besuchern großen Spielspaß mit den neusten Nintendo Switch-Games. Im Festsaal erleben Gäste in "Super Mario Bros. Wonder", dem neuen 2D-Abenteuer von Mario und seinen Freunden, schon vor der Veröffentlichung am 20. Oktober eine Welt voller Wunder. Dazu kommen weitere beliebte Spiele wie "Mario Kart 8 Deluxe" mit dem Booster-Streckenpass und das actionreiche Kampfspektakel "Super Smash Bros. Ultimate"

Simulationsspiele

Im Festsaal zeigt Aerosoft diverse Gaming-Titel im Bereich der Simulationsspiele an vier Anspielstationen: Darunter CityDriver, eine Fahrsimulation des österreichischen Entwicklerstudios ViewApp, sowie bekannte und neue Titel wie etwa Truck & Logistics Simulator, Notruf 112 - Der Angriffstrupp und SubwaySim Hamburg.

MediaMarkt Market Place

Österreichichs größer Elektro- und Elektronikhandel ist ebenfalls auf der Game City vertreten. Am MediaMarkt Market Place findet sich alles, was das Elektronikherz begehrt. Auf Gaming-Fans warten etwa Sonderartikel von Logitech, Sony Playstation, Xbox, Razer und uRage.

Verantwortungsvolles Gamen

Neben der Unterhaltung stehen auch der pädagogische Aspekt von Gaming und Schlüsselthemen wie Medienkompetenz und ein verantwortungsvoller Umgang mit Computerspielen im Zentrum der Game City. Auf der Fachtagung FROG - Future and Reality of Gaming wird zudem jährlich ein Spezialthema aus der Welt des Gamings aus wissenschaftlicher Perspektive betrachtet.