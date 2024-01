Die Räuber waren mit einem Auto in einen Juwelier gecrasht, um die Luxus-Uhren zu klauen. Wiener Justizbeamte haben in Zusammenarbeit mit den Carabinieri einen Teil der Beute sicherstellen.

Die Luxusuhren wurden zu Halloween, am 31. Oktober 2023, in einem Juwelier der Stadt Spoleto geklaut. Die damals noch vier unbekannten Täter hatten mit einem wohl geklauten Fahrzeug um 2 Uhr morgens die Eingangstüre des Rolex-Geschäfts Tomasini Francia zertrümmert, um an die Beute zu kommen. Sie verwüsteten das Geschäft komplett und nahmen mehrere teure Rolex-Uhren mit.

Der spektakuläre Einbruch mitten in der mittelalterlichen Stadt Spoleto erschien in den italienischen Medien. © Screenshot tuttoggi.info ×

Ein Teil der Beute konnte nun in Zusammenarbeit der österreichischen Justizbehörden und der Carabinieri in Wien beschlagnahmt werden.

Wiener Kunde ließ Rolex begutachten

Grund für das Voranschreiten der Ermittlungen war ein Wiener Kunde, der über eine Internetplattform eine Rolex gekauft hatte. Als er seinen Neuerwerb begutachten lassen wollte, wurde anhand der Seriennummer der Schweizer Uhr festgestellt, dass sie zu dem Diebesgut aus Spoleto gehört und geklaut war.

Die Wiener Polizei konnte schließlich auch einen Hehler ausfindig machen und ihn anzeigen. Gegen den Wiener Käufer laufen keine Ermittlungen. Er soll nicht gewusst haben, dass die Rolex gestohlen worden war.