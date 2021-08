Gemma impfen: Shopping Center werden gestürmt

Bis zum Samstag wurden mehr als 1.000 Wiener mit Johnson & Johnson geimpft.

Wien. „Gemma Lugner, gemma impfen“, ist offenbar derzeit angesagt – in der Lugner City waren am Mittwoch 178, am Donnerstag 199 und am Freitag 228 Menschen beim Impfen ohne Anmeldung mit dem Einmal-Vakzin von Johnson & Johnson.

Samstag waren es wieder über 200 WienerInnen, die sich in Richard Lugners Shoppingtempel spontan für eine Impfung entschieden: „Damit haben wir eine höhere Frequenz als etwa die Impfbox am Rathausplatz“, zeigt sich der Boss der Lugner City hoch zufrieden mit dem Einstieg ins Impfen – und schenkt jedem Impfling noch dazu ein „Gemma Lugner“-T-Shirt.

Start auch im Riverside und im Auhof Center

Ähnlich stark war auch der Andrang bei den Einkaufszentren von Peter Schaider, der Riverside Shopping Mall in Liesing und dem Auhof Center in Penzing. „Die Aktion ist auch bei uns ein voller Erfolg. Vor allem die einfache Impfung mit Johnson & Johnson, die mit einem Stich erledigt ist, kam bei unserer Kundschaft sehr gut an. Die Warteschlangen hielten sich aber in Grenzen – niemand musste länger als 10 bis 15 Minuten warten“, so Schaider. Es gab viele Spontan-Besuche, da man nur einen Personalausweis und – wenn vorhanden – eine E-Card benötigt, um sich mit Johnson & Johnson impfen zu lassen.

Jugendliche unter 18 Jahren werden mit Biontech/Pfizer geimpft. Geöffnet ist immer freitags von 14 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 18 Uhr.