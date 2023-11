Grapscher verfolgte Opfer bis auf Polizeiinspektion

Zwei ukrainische Freundinnen, die am Schwedenplatz auf die 2er-BIm warteten, gerieten ins Visier eines Sexualstraftäters, der sie bedrängte und begrapschte und bis zur Polizei verfolgte.

Wien. Als die beiden Frauen um 5 Uhr in der Früh in die Straßenbahn einstiegen, hechtete ihnen ein junger Mann hinterher, der die 28- und 38-Jährige ununterbrochen zum Geschlechtsverkehr aufforderte und sie unsittlich berührte. Die beiden belästigten Ukrainerinnen reagierten wohl überlegt, stiegen in der Brigittenau aus und gingen zur Polizei auf der Dresdner Straße. Das wiederum bekam der schwer erregte und (deshalb) nicht sonderlich überlegte Mann nicht mit, der wohl dachte, die Frauen jetzt in ihr Wohnhaus zu verfolgen und dort über sie herzufallen. Ein Opfer versuchte er gerade an sich heranzuziehen....

...als der 29-Jährige bemerkte, dass er in der Schleuse zum Kommissariat stand. Als er Polizisten auf sich zukommen sah, flüchtete der Einheimische. Mehrere Beamte verfolgten den Beschuldigten und konnten ihn kurze Zeit später in der Nähe anhalten. Mittels Kopfstoß versuchte der Grapscher einen Cop zu verletzten, woraufhin der bereits amtsbekannte Straftäter verhaftet und zur Justiz gebracht wurde. Im Zuge der Überstellung attackierte er die Polizisten erneut und verletzte einen Beamte, der seinen Dienst nicht weiter fortsetzen konnte.