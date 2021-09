Alle wollten bei Newcomer Ferrat den neuen Gratis-Döner ausprobieren.

Favoriten. In der Fußgängerzone Favoritenstraße hat in der Nähe des Keplerplatzes am Mittwoch ein neues Döner-Lokal geöffnet – mit einer Aktion, die zu einem gewaltigen Auflauf und zu einem regelrechten „Stau“ in der Fußgängerzone geführt hat. Denn alle wollten den Gratis-Döner von Ferrat ausprobieren. Hunderte Menschen stellten sich in der langen Schlange an, die sich quer über die Favoritenstraße schlängelte.

Und es sollte sich auszahlen: Die Döner von Ferrat, so waren sich alle einig, ist wirklich hervorragend.