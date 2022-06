× Großeinsatz nach bewaffnetem Raub in Wien

WEGA-Beamte suchten mit Hubschrauber nach dem Räuber.

Am Mittwochabend kam es in Wien-Favoriten zu einem Großeinsatz. Nachdem ein bewaffneter in der Laxenburger Straße eine Tankstelle überfallen hatte, suchten dutzende Polizisten samt Hubschrauber nach dem Täter.

Die Sofortfahndung war schließlich erfolgreich –der Räuber konnte in der Landgutgasse festgenommen werden. Beamte suchten zuvor in einem Gemeindebau in der Jagdgasse nach der Tasche sowie der Waffe.

Weitere Infos folgen