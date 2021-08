Gruppe Jugendlicher schlägt auf Obdachlosen ein

Die alarmierten Polizisten hielten sieben Jugendliche in der Nähe der Tatörtlichkeit an und nahmen fünf von ihnen fest.

Wien. Mehrere Passanten wurden eigenen Angaben zufolge Zeugen, wie rund zehn Jugendliche eine Auseinandersetzung mit einem augenscheinlich obdachlosen Mann hatten, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Plötzlich hätten einige von ihnen auf den Mann eingeschlagen, sodass dieser blutend zu Boden gefallen sei. Sie hätten auf ihn eingetreten und wären dann in Richtung Venediger Au davongegangen.

Die alarmierten Polizisten hielten sieben Jugendliche in der Nähe der Tatörtlichkeit an und nahmen fünf von ihnen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren (Stbg.: Slowakei, Syrien, Russ. Föderation) fest, die Zeugen und Videoauswertungen nach zu schließen, an der Tat beteiligt waren. In der Zwischenzeit wurde das Opfer, ein 31-jähriger Mann, vom Rettungsdienst versorgt. Er wurde mit Verdacht auf einen Nasenbeinbruch in ein Spital gebracht.