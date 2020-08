Gürtel-Pool: Abbau dauert mindestens bis Mittwoch Nacht

Statt des Umzugs in den Auer-Welsbach-Park wird der Pool nun vorerst eingelagert.

Wo gestern noch gebadet werden konnte, wird heute fleißig abgebaut. Die Gürtelfrische West findet nach nur drei Wochen ein Ende.

Freie Fahrt. Fast den gesamten August blieb die Gürtelverbindung auf der Höhe Felberstraße aufgrund des Gürtel-Pools gesperrt. Zum anstehenden Schulstart soll der Verkehr aber wieder ungehindert passieren können. Von Montag bis einschließlich Mittwoch dauern die Abbauarbeiten. "Danach kann man die Querung wieder uneingeschränkt befahren", versichert eine Sprecherin der Gürtelfrische West.

Kein neuer Standort für das Schwimmbecken Zukunftsaussichten. Der Wunsch des Rudolfsheimer Bezirksvorstehers Gerhard Zatlokal (SPÖ), das Schwimmbecken bis zur Wien-Wahl am 11. Oktober in den Auer-Welsbach-Park zu übersiedeln, bleibt unerfüllt. Die Stadt schob dem Projekt einen Riegel vor. Grund dürften die zusätzlichen Umzugskosten von 80.000 Euro sein. Damit wäre das Projekt auf eine Gesamtsumme von 360.000 Euro gekommen. Aus Mangel an Alternativen bedeutet es den endgültigen Badeschluss für den Pop-up-Pool. Die Veranstalter bestätigen: "Er wird vorerst eingelagert."