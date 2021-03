Hacker: Das ist der Impf-Fahrplan für Wien

In Wien werden im März mehr Menschen als bisher geimpft.

Wien. Die Stadt Wien hat am Mittwoch den weiteren Fahrplan für die Corona-Impfung bekannt gegeben. Je nach Liefermengen und möglichen Lieferproblemen der Hersteller muss der Impfplan laufend angepasst werden. Die Impfleistung werde im März einen Höchststand erreichen, berichteten Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und Michael Binder, der ärztliche Direktor des Wiener Gesundheitsverbundes, in einer Pressekonferenz. Weitere Berufs- und Personengruppen erhalten einen Erststich.

Deutlich mehr Wienerinnen und Wiener als bisher können bis Ende März gegen das Coronavirus geimpft werden weil es mehr Impfstoff - insbesondere von AstraZeneca - gibt. "Ende März werden wir insgesamt 280.000 Erstimpfungen durchgeführt haben und werden insgesamt mehr als 109.000 Zweitimpfungen durchgeführt haben." Vorausgesetzt, die vom Bund angekündigten Liefermengen halten.

Weitere Berufs- und Personengruppen können sich damit in diesem Monat den Erststich setzen lassen. Laut aktuellem Planungsstand zählen dazu neben dem Personal von Schulen, Horten und Kindergärten - wo am Mittwoch mit dem Impfen begonnen wurde, die Feuerwehr, die Polizei, Personen der Risikogruppe, Personal in hochexponierten Bereichen von Unternehmen (beispielsweise im Handel oder in technischen Betrieben), Sozialeinrichtungen, Apotheken, nicht-medizinische Gesundheitsberufe, Risikopatientinnen und -patienten in Krankenhäusern, Kontaktpersonen von Schwangeren oder Menschen über 75 Jahre.

Mitarbeiter von Hochschulen werden geimpft

Hacker kündigte heute außerdem an, dass für jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hochschulen, die sich aufgrund eines Missverständnisses im Zuge der aktuellen Corona-Impfaktion für Lehrer, Hort- und Kindergartenpädagogen angemeldet haben, nun doch geimpft werden. Betroffen sind davon rund 4.000 Personen. Diese können ihren Termin doch wahrnehmen.

Weiters sind jene Vorbereitungsarbeiten im Gang, so dass nach Ostern auch die ersten Impfungen starten können, die im niedergelassenen Bereich durchgeführt werden. Dabei wird es für die Ärzte zwei Möglichkeiten geben, ihre Patientinnen und Patienten zu versorgen. Neben der eigenen Ordination können auch Zeitfenster in Schnupfenboxen, die zu Impfboxen umgewandelt werden, reserviert werden, wo dann geimpft wird.

Gute Nachrichten gab es heute auch zur Impfwirkung in den Alten-und Pflegewohnheimen. Hier steht die Vollimmunisierung vor dem Abschluss. Im Laufe der dritten März-Woche sollen auch alle Zweitstiche gesetzt sein. Insgesamt sind die Fallzahlen in den Senioreneinrichtungen um 87 Prozent gesunken. "Den Effekt den wir sehen, ist in Wirklichkeit großartig, genau genommen besser als wir es vermutet haben", so Hacker.

Wie es im April weitergeht ist noch nicht fix

Wie es dann im April weitergeht ist noch nicht fix, aber es wird deutlich mehr Impfstoff von Pfizer/Biontech und Moderna geben, hieß es heute. Hacker pochte heute einmal mehr: "Wir brauchen Impfstoff, der international besorgt werden muss - nach meinem Geschmack in wesentlich größerer Menge als das im Moment der Fall ist."

Einmal mehr übte Hacker Kritik an der Aufforderung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), die Bundesländer mögen mehr Tempo beim Impfen machen. "Braucht kein Mensch, hilft uns keinen Meter weiter. Das einzige was mich interessiert, wie viel mehr Impfstoff liefert der Bund." Im Zuge dessen würde er auch die von Kurz ins Spiel gebrachte Beschaffung des russischen Impfstoffes Sputnik V begrüßen. "Dabei gilt das Gleiche wie für alle andere Impfstoffe: Er muss durch die Zulassungsbehörde und qualitätsgeprüft sein. Was man von Sputnik hört, ist, dass er auch ein hervorragender Impfstoff ist. Also: Flott! Hoppa di Hü!"

Der Idee der Bundesregierung, eine Impfstoffproduktion in Österreich auf die Beine zu stellen, kann er in der aktuellen Situation wenig abgewinnen, da die Errichtung einer Produktionsstätte "auf der grünen Wiese" Jahre in Anspruch nehmen könnte. Wohl aber mache es Sinn, zu schauen, regional, damit ist Österreich und Umgebung gemeint, unabhängiger werden "von einigen wenigen internationalen Produktionsstandorten".