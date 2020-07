''Hände hoch'' war Kommando für Überfall

Die weißen Masken zweier Täter waren wohl furchterregend – der Rest eher clownesk.

Von der Mode her – ein bunter Mix aus Sport- und Leisure-Kleidung – waren die mutmaßlichen Räuber, die am 23. Mai ein Tankstelle in Ottakring heimsuchten, auf der Höhe der Zeit. Bei der Vorgangsweise scheiterten die zwei Haupttäter und ihr unmaskierter Komplize eben am Umstand, dass Letzterer auf den Überwachungsvideos ziemlich klar zu erkennen ist – und seine Rolle bei dem Coup schnell aufgedeckt worden war. Denn der junge Mann mit dem Nike-Hoodie nahm die Hände VOR dem Überfall hoch.

© LPD Wien

Er war also kein überraschter oder bedrohter „Kunde“, sondern Komplize, der mit der untypischen Geste (zum falschen Zeitpunkt) signalisierte, dass die Luft rein war und außer ihm und dem Angestellten niemand sonst bei der Kassa war. Dann schlug das bewaffnete Jogginganzuzg-Duo zu. Sie erbeuteten Zigaretten und ungefähr so viel Bargeld wie jetzt für Hinweise, die zur Ausforschung der Verdächtigen führt, ausgesetzt sind: nämlich 2.500 Euro. Hinweise unter 01 31310/25100. Es gilt die Unschuldsvermutung. (kor)

