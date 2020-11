Als einer der Attentäter einen Polizisten anschoss, zögerten diese beiden Männer nicht lang und eilten ihm sofort zur Hilfe.

"Wir wollten unseren letzten Kaffee vor der Ausgangssperre trinken und dabei sind wir mitten im Gefecht gelandet", schildert Mikail die unfassbaren Szenen, die sich Montagabend in der Wiener Innenstadt abspielten. Terroristen schossen wahllos um sich und zogen schwer bewaffnet durch die City. Dabei wurden mindestens zwei Zivilisten getötet und mindestens 15 weitere verletzt.

Mikail war gemeinsam am Schwedenplatz mit seinem Freund Recep unterwegs. Plötzlich fielen Schüsse. "Leute sind blutüberströmt am Boden gelegen", erzählt er. Sie zögerten nicht lange und leisteten sofort Erste Hilfe. Eine ältere Dame wurden von den beiden engagierten Männern sofort in Sicherheit gebracht. "Dabei haben wir auch gesehen, dass ein Polizeibeamter schwer getroffen wurde. Er lag am Boden und wir konnten einfach nicht zusehen. Wir haben den Polizeibeamten zum Krankenwagen getragen", erzählt Mikail in einem Video auf Twitter. Er wünsche dem verletzten Beamten alles Gute.

Am Ende des Videos betont er noch, dass "wir türkisch-stämmigen Muslime jeglichen Terror verabscheuen". "Wir stehen zu Österreich. Wir stehen für Wien. Wir respektieren Österreich. Egal was passiert, egal was ist - wir sind jederzeit zur Hilfe bereit", so Mikail.

Für ihren selbstlosen Einsatz während des Anschlags werden die beiden unter anderem auf Twitter enorm gefeiert.