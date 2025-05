Home-Invasion: Instagram-Lockvogel brachte Schläger mit

Von den Räubern fehlt bisher jede Spur.

Wien. Heftige Szenen spielten sich am Samstagabend in einer Wohnung in Hernals ab. Das Opfer (20) hatte den weiblichen Lockvogel auf Instagram kennengelernt. Als es dann zu einem Date an seiner Adresse kam, hatte die Frau noch zwei Männer zur angeblichen Verabredung dabei.

Diese attackierten das Opfer sofort, stießen den 20-Jährigen zu Boden, schlugen ihm mehrmals ins Gesicht und drohten ihm mit dem Umbringen, während sie ihm ein Messer an den Hals hielten. Vergeblich durchsuchte das Trio die Wohnung des jungen Mannes nach Wertgegenständen und Bargeld. Dann entrissen sie dem Raub-Opfer das Handy, um den Chatverlauf mit dem Lockvogel zu löschen.

Auch Mitbewohner attackiert

Auf der Flucht stand plötzlich der Mitbewohner des Opfers vor der Tür. Es kam erneut zu einem Handgemenge, bei dem der 38-Jährige leicht verletzt wurde. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Eingeleitete Sofortfahndungsmaßnahmen verliefen vorerst negativ. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Es werden derzeit Nachbarn befragt und mögliche Videoaufnahmen analysiert.