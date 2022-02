× Hoppala: Halbmond glänzt auf der Kinder-Schaukel

Die Ausstattung eines neuen Kinderspielplatzes lässt die FPÖ hyperventilieren.

Floridsdorf. Als FP-Wien-Chef Dominik Nepp zum Lokalaugenschein in der noch recht neuen Wohnhausanlage Am Park bei den Siemensäckern antrat, stieg sein Blutdruck explosionsartig.

Am Kinderspielplatz der Wohnhausanlage dominieren Halbmond und Sterne das Bild, die als Verzierungen auf den Spielgeräten angebracht sind. Kein Ge­danke, dass diese auch den nächtlichen Himmel darstellen könnten.

Ganz im Gegenteil. Nepp sieht nur eines: „Das sind türkische Erziehungshilfen, die auf ­Wiener Kinderspielplätzen nichts zu suchen haben.“

Den Kindern graut vor den Nepp’schen „Durchmischungs“-Phobien übrigens gar nicht. Sie spielen gerne hier.