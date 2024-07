Hotspot Favoriten: 23-Jähriger bedrohte Opfer mit Messer

Der 23-Jährige gab an, das Messer nur zum Kochen zu verwenden.

Ein betrunkener 23-Jähriger sorgte am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr für Aufregung. Eine Zeugin hatte mehrere Personen in einem Innenhof in der Troststraße gemeldet, wobei einer mit einem Messer in der Hand eine andere Person bedroht haben soll.

Tatverdächtiger mit Messer erwischt

Nachdem die Polizei eingetroffen war, konnte der Tatverdächtige in der Nähe entdeckt werden. Bei der Kontrolle fanden die Beamten im Hosenbund des Österreichers ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 7,5 cm und stellten es sicher. Das Messer, so der 23-Jährige, habe er nur zum Kochen bei sich.

Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Weitere Ermittlungen in dem Fall laufen. Auch zur Identität des Opfers, welches kurz nach dem Vorfall geflüchtet sein soll.