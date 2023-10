"Hunderte" bei Demo gegen Abschiebung am Flughafen Wien

Wegen einer geplanten Abschiebung fand am Montagabend eine Demonstration am Flughafen Wien-Schwechat statt.

"Aufgrund einer Abschiebewelle in den Irak findet gerade eine Spontandemo zum Flughafen Schwechat statt, an der sich mehrere hundert Menschen beteiligen", verlautbarte das "Kollektiv Communique" auf X (Twitter) am Montag. Auf Bildern und Videos sind zahlreiche Demonstranten mit Transparenten zu sehen.

Die Menschengruppe wird von mehreren Polizeibeamten durch den Terminal des Airports begleitet. Laut dem Kollektiv "für journalistische Arbeit von unten" ist auch eine Hundestaffel vor Ort, zudem soll ein Polizeihubschrauber über dem Gebiet kreisen.

Auch zu einer Zwischenkundgebung am konkreten Ort, wo die Abzuschiebenden sich aufhalten, soll es gekommen sein.