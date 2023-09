Abschiebungen – so laufen sie wirklich

Das Innenministerium konnte die Zahl der Abschiebungen steigern – allerdings handelt es sich vor allem um EU-Bürgerinnen und -Bürger, die Österreich verlassen müssen.

Erst in der letzten Woche verkündete das Innenministerium eine neue Rekordzahl von Abschiebungen – „mehr als 8.000 Außerlandesbringungen“ habe es bis Ende August gegeben, ein Plus von 24 %. Innenminister Gerhard Karner bewertet das so: „Konsequente Außerlandesbringungen und Abschiebungen sind Teil einer glaubwürdigen Asylpolitik.“

Tatsache ist: Die meisten Abschiebungen betreffen eher keine Asylwerber, wie die Halbjahresstatistik zeigt, die Karner auf Anfrage der FPÖ erst diese Woche dem Parlament übermittelt hat:

Abschiebungen: Insgesamt erfolgten zwischen Jänner und inkl. Juni heuer demnach 5.872 „Außerlandesbringungen“, davon waren 2.178 Abschiebungen – also zwangsweise Ausreisen.

© BMI

Woher die abgeschobenen Ausländer kommen.

EU-Bürger. Unter den ersten sieben betroffenen Nationalitäten sind sechs EU-Länder, dazu kommt noch Serbien – also allesamt Staaten, aus denen keine Asylwerber kommen. Erst auf den Plätzen 8 bis 10 folgen Indien, Nigeria und Georgien. Die Top-Länder sind Slowakei, Ungarn und Rumänien – es geht also durchwegs um Staatsbürger, die bei uns straffällig geworden sind oder aus anderen Gründen Aufenthaltsverbote bekommen.

© BMI

Die Dublin-Überstellungen in andere EU-Staaten.

Asylwerber. Sehr wohl um Asylwerber geht es bei den sogenannten Dublin-Überstellungen, hier werden Asylwerber in EU-Staaten gebracht, die eigentlich für sie zuständig sind. Hier ist das Top-Herkunftsland Russland, die klassischen Asylländer Afghanistan und Syrien sind ebenfalls unter den Top-10.

© BMI

Die Abschiebe-Flüge - und wohin sie gehen.