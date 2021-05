× Hunderte feiern illegalen Rave mitten in Wien

Die Freude über die Öffnungen ab 19. Mai in Wien war groß, aber jetzt schlagen einige über die Stränge.

Wien. Am Pfingstsonntag feierten Hunderte Wiener maskenlos eine illegale Rave-Party am Karlsplatz. Vor der Karlskirche und vor dem Otto-Wagner-Pavillon versammelten sich die Teilnehmer. Kaum jemand trug Maske oder hielt Abstand wie auf Bildern in den sozialen Netzwerken zu sehen ist. Jetzt fragen sich viele: Kann das gut gehen?

© Instagram ×

Große Freude über Öffnungen

Seit dem 19. Mai haben auch in Wien Gastronomie und Handel wieder offen und die Ausgangsbeschränkungen sind außer Kraft. Die Freude über die Öffnungen nach etwa eineinhalb Monaten harten Lockdowns war groß, aber einige scheinen jetzt über die Stränge zu schlagen.

Trotz ungemütlichen Wetters mit teils nur 10 Grad und Regen, versammelten sich am Sonntag Hunderte Party-Gäste zu einem Rave am Resselpark. Doch das war nicht die einzige Feier am Wochenende. Seit Samstag stiegen in der Stadt unangemeldete Partys an öffentlichen Plätzen.