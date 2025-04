"Ich schlitze euch auf!" - Messer-Mann geht auf Partygäste los

Bei einer Geburtstagsfeier an der Neuen Donau in Wien-Floridsdorf ist es am Samstagabend zu einem brutalen Übergriff gekommen.

Ein zunächst unbekannter Mann (42) belästigte die Gruppe, schlug einem 26-Jährigen unvermittelt ins Gesicht und zog nach einer Rangelei ein Messer, mit dem er drohte, die Feiernden "aufzuschlitzen". Er verfolgte einen der Gäste mehrere Meter, bevor er flüchtete und die Waffe in die Donau warf. Die Polizei konnte den Täter kurz darauf hinter einem Gebüsch stellen. Bei der Durchsuchung wurden Drogen (mutmaßlich Kokain und Psilocybin-Pilze) sowie Testosteron-Präparate sichergestellt. Der Österreicher wurde wegen gefährlicher Drohung, Körperverletzung und Verstößen gegen das Suchtmittel- und Anti-Doping-Gesetz angezeigt. Aktuell sitzt er in Polizeigewahrsam.