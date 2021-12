Durch die zahlreichen Einätze der Polizei in Wien, bei Demonstrationen und Corona-Kontrollen, stieg die Infektionsrate unter den Beamten um 20%, warnt die Wiener- Polizei-Gewerkschaft.

40.000 Teilnehmer waren am Samstag bei diversen Kundgebungen. Rund 1.200 Polizisten waren im Einsatz, es gab mehrere Festnahmen. Es wurden 67 Anzeigen nach dem Strafgesetzbuch erstattet, darunter wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt, tätliche Angriffe, Sachbeschädigungen, Körperverletzungen. Es gab mehr als 620 Verwaltungs-Anzeigen, fast alle davon aufgrund der Covid-Maßnahmen (Maskenpflicht). Fünf Polizisten wurden verletzt, es gab fünf Festnahmen nach der Strafprozessordnung.

Corona Fälle bei Polizei

Laut Zeitungsberichten stecken sich immer mehr Beamte mit Corona an. Die Situation sei nicht mehr akzeptabel, laut Wiener Personalvertreter Gerhard Zauner.

Überstunden, Überlastung, Krankenstände und Groß-Demos in Österreich zeigen sich dafür verantwortlich. Die Polizei- Gewerkschaft schlägt Alarm, denn im Gegensatz zu anderen Berufen gibt es bei der Polizei kein Homeoffice. Und so ist die Ansteckungs-Rate höher als beim Rest der Bevölkerung. Die Infektionsrate liegt bei über 20%.