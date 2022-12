Haus seit Wochen ohne Strom und Heizung

Ominöses Firmenkonstrukt ist scheinbar schuld an der Stromabschaltung Mitten im Winter.

Meidling. Seit fast einem Monat müssen Mieter in ­einem Haus am Gaudenzdorfer Gürtel 41 ohne Strom und ohne Heizung ausharren. Es ist kalt und dunkel. Alle haben mit einer Privatperson einen Untermietvertrag abgeschlossen – ein klassisches Umgehungsgeschäft, verriet ein Experte der Mietrechtsberatung. Im Mietzins sei eine Pauschale für Warmwasser, Strom und Heizung inbegriffen, die sie monatlich bezahlen. „Es gibt nur einen Stromliefervertrag für das gesamte Haus. Da die Verantwortlichen über einen längeren Zeitraum keinen Strom bezahlt haben, kam es am 23. November zur Abschaltung durch Wiener ­Netze und ­Polizei“, so Simone Steiner von der Gruppe en commun – die Zwangsräumungen verhindert. Durch Abschaltung des Stroms, ­falle automatisch auch die Heizung aus.

Mietervereinigung: ›Mieter aller Grätzl vereinigt euch‹

In einem anonymen Zettel wurde angedroht, sie müssten bis Jahresende das Haus räumen. „Man will die Mieter auf die Straße setzen“, so Steiner. Es sei nicht leicht die Verantwortlichen ausfindig zu machen, es handle sich um ein Konstrukt aus Unterfirmen und Hausverwaltungen: Die Firma PECADO GmbH ist ­Eigentümerin des Hauses, Hausverwaltung ist die OMEGA. Die Bewohner wollen sich mithilfe der Mietervereinigung rechtlich wehren. Ihr Untermietvertrag räume ihnen fast keine Rechte ein. Sie zahlen monatlich 500 Euro und haben bei Schnee und Minusgraden keinen Strom, Warmwasser und Heizung. Die Bewohner seien großteils Geflüchtete, die es ohnehin schwer haben Wohnraum zu finden“, klagt Steiner. „Wir fordern auf, eine ­rasche Lösung zu finden. Mieter ­aller Grätzl, vereinigt euch“, rief Steiner, abschließend auf.