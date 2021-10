Wer sie zwischen dem 1.10 und 8.10 in Wien impfen lässt, bekommt für den 30.10 einen Gästelistenplatz in einem von 25 Clubs.

Dies gab der Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker auf Twitter bekannt. Die Aktion wurde in Kooperation mit der Vienna Clubcommission ins Leben gerufen. Jeder, der sich zwischen 1.und 8. Oktober in Wien impfen lässt, erhält am 30. Oktober einen Gästelistenplatz in einem von 25 Wiener Clubs, darunter auch Institutionen wie Flex, U4, Volkgarten, Pratersaune, Praterdome, Chelsea, Grelle Forelle und Rhiz-

Wer sich zwischen 1.10. und 8.10. in Wien impfen lässt, bekommt für den 30.10. einen Gästelistenplatz in einem von 25 Wiener Clubs ihrer Wahl. Eine Kooperation von @vieclubcomm und @Stadt_Wien. #CoronavirusAT #wien https://t.co/ZoNviSB1gM — Mario Dujaković (@mariodujakovic) September 29, 2021

In Wien muss ab Freitag beim Besuch in Lokalen der Nachtgastronomie sowie von Veranstaltungen mit mehr als 500 Menschen ein 2G-Nachweis erbracht werden. Das bedeutet, dass nur geimpfte oder genesene Personen Zutritt haben. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag verkündet.