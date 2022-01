Impfgegner »stürmen« Wien & Innsbruck

Die Corona-Leugner wollen heute wieder in der Hauptstadt aufmarschieren.

Wien. Auch diesen Samstag kehrt keine Ruhe in der Wiener Innenstadt ein: Laut Landespolizeidirek­tion Wien wurden ins­gesamt 20 Versammlungen angezeigt, einige richten sich gegen die Corona-Maßnahmen. Auch in Innsbruck werden am Sonntag mehrere tausend Teilnehmer bei der Corona-Demo erwartet. Unter ihnen: FPÖ-Chef Herbert Kickl und andere Parteikader. Die Großdemo „Sturm auf Wien“ soll ab 12 Uhr am Heldenplatz starten. Um 15 Uhr wollen die Corona-Leugner dann über den Ring marschieren.

Teilnehmer. Die Organisatoren erwarten über 100.000 Teilnehmer, die Wiener Polizei rechnet mit mehreren tausend Teilnehmern.

Gewalt. Ein großes Fragezeichen bleibt die Gewaltbereitschaft der Corona-Leugner. Extremismus-­Experte Nicolas Stockhammer beobachtet in der Szene eine „zunehmende Eskalation“.

Gefährder. Sogar die Organisatoren selbst haben Angst vor der drohenden Gewalt: Auf Telegram ruderte Hannes Brejcha, einer der Megademo-Organisatoren, schon vorab zurück: Er mahnt seine Anhänger, friedlich zu bleiben. Die Polizei hatte im Vorfeld der Demonstrationen Gefährderansprachen mit den führenden Köpfen der Corona-Leugner geführt.

Großeinsatz. Die Exekutive ist gerüstet: Über 1.000 Polizisten werden in Wien im Einsatz sein.