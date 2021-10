ÖVP und Grüne bereiten sich hinter den Kulissen weiter auf Neuwahl vor.

Wien. Ab heute will die türkis-grüne Regierung wieder ihre Arbeit aufnehmen. Schon am Mittwoch wird es den ersten Ministerrat nach dem Krach und die Budgetrede von Finanzminister Gernot Blümel geben (siehe Story rechts).



Von „Business as usual“ ist die Koalition aber weit entfernt, dafür sind die Fronten nach den letzten Tagen viel zu verhärtet. In der ÖVP will man sich dennoch „bemühen, die Arbeit in den ersten Wochen möglichst konstruktiv anzulegen“.



