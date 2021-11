Intensivstationen voll: Jetzt kommt die Impfpflicht für Gesundheitsberufe

Erneut 40 Menschen verstarben an Corona. Immer mehr im Spital.

Wien. Was Arbeitsminister Martin Kocher auf oe24.TV bereits ankündigte, wurde jetzt von Minister Mückstein angesagt: eine Impfpflicht für alle im Gesundheits- und Pflegesektor. Auslöser dafür waren vor allem mehrere Spitals-Cluster in Oberösterreich, die durch infizierte, ungeimpfte Pfleger verursacht wurden. Eine weitere Maßnahme gegen den drohenden Kollaps der Spitäler: In OÖ müssen Notbetten auf­gebaut werden.

Während Triagesituationen in Oberösterreich bereits der Fall sind, werden in den übrigen Bundesländern die Operationen und damit die Versorgung von anderen Patienten wieder massiv zurückgefahren. Es gebe „keine freie Betten“, erklärt etwa AKH-Intensivmediziner Thomas Staudinger. Da sich die Hospitalisierungen erst zeitverzögert zeigen, könnten bis zu 900 Covid-Patienten in den folgenden Wochen auf Intensivstationen landen.