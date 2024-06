Invasion der Blutsauger nach Hochwasser in Wien

Nach schwachen Jahren gibt es heuer wieder mehr Gelsen

In Wien machen sich derzeit vermehrt Stechmücken bemerkbar. Grund dafür ist laut dem Gelsenexperten Bernhard Seidel, dass zwei Wochen nach dem Hochwasser in Niederösterreich eine Brut der Überschwemmungsgelsen auf einmal geschlüpft ist. Die Wiener sollten ihre ungebetenen Gäste Seidel zufolge bald wieder los sein. "Wenn es schön bleibt, dann sind die Überschwemmungsgelsen in drei Wochen Geschichte"

Besserung. Insgesamt erlebe Wien "ein normales Gelsenjahr", sagte Hans Peter Führer, Parasitologe an der Veterinärmedizinischen Universität Wien, gegenüber dem ORF. "Die letzten zwei Jahre waren sehr schwache Stechmückenjahre, deswegen fällt es uns dieses Jahr besonders auf."