Inzidenz-Atlas: Nur ein Wiener Bezirk unter 100

Infektionsdaten bringen Verschnaufpause; die Stadt ist aber auf der Hut.

Seit gut zwei Wochen sinkt die Inzidenz in Wien. Derzeit liegt sie bei 163,3. Das ist der niedrigste Wert seit Anfang September.



Auch in den einzelnen Bezirken zeigt sich, dass jene mit einer Inzidenz von 200 bis 300 in der letzten Woche weniger wurden. Simmering, Meidling und Hernals stehen „nur mehr“ bei 150– 200.



