× Irrer wollte Nachbarin töten: Marathon-Läufer schritt ein

Völlig eskaliert ist am Donnerstag ein Nachbarschaftsstreit in einem Wohnhaus in der Auhofstraße im noblen Hietzing

Weil eine 50-Jährige einen weiteren Bewohner wegen Lärmerregung angezeigt hatte, passte der Nachbar (49) sie im Stiegenhaus ab und schlug mit einem Holzstock auf die Frau ein. Das Opfer erlitt Prellungen am ganzen Körper. Danach übergoss der wegen seiner Psychose bereits amtsbekannte Einheimische die Wienerin mit Benzin und wollte sie anzünden. Das konnte im letzten Moment verhindert werden – ein Hobbysportler, der für den Ma­rathon trainierte, hörte beim Vorbeilaufen die verzweifelten Hilfeschreie, sprintete ins Haus, entriss dem Angreifer den Holzstock und schlug ihn in die Flucht. Nur dank seines mutigen Einschreitens überlebte die Frau. © Google Earth × © APA/TOBIAS STEINMAURER × Angreifer kämpft jetzt im AKH um sein Leben Im Spital auf der Intensivstation für schwer Brandverletzte liegt dagegen der irre Mordversuch-Verdächtige, der sich, als die Polizei kam, selbst mit einem Messer verletzte, mit Benzin überschüttete und anzündete. Der ganze Unterkörper stand in Flammen.