Dabei sollen die südländisch aussehenden Jugendlichen "Allahu akbar" gerufen haben.

Frankreich wurde nach dem brutalen Mord an dem Lehrer Samuel Paty, der auf offener Straße geköpft wurde, weil er die umstrittenen Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt hatte, von einer islamistischen Gewaltwelle heimgesucht. Zuletzt wurden drei Menschen in einer Kirche in Lyon getötet und viele weitere verletzt.

Jetzt soll es laut "Kurier"-Bericht auch in Wien zu einem Zwischenfall gekommen sein - zum Glück ohne Verletzte. Demnach sollen am Donnerstag rund 30 Jugendliche die Antonskirche in Favoriten gestürmt haben und randaliert haben. Dabei sollen sie gegen Bänke und den Beichtstuhl getreten haben und "Allahu Akbar" gerufen haben. Bedroht wurde niemand und Schäden wurden auch keine gemeldet.

Der Pfarrer verständigte schließlich die Polizei. Als die Beamten eintrafen, waren die Randalierer aber schon wieder weg. Offiziell geht die Polizei "von einem Jugendstreich aus".

Laut "Kurier" habe aber der Landesverfassungsschutz die Ermittlungen in der Causa übernommen. Demnach soll es sich bei den Verdächtigen um eine Gruppe von türkischen Jugendlichen handeln, die sich wenige Stunden zuvor am Reumannplatz getroffen hatten. Schon dort kam es zu Ausschreitungen in Form von Raufereien und Böllerwürfen. Die Polizisten kontrollierten dabei zehn der Teenies und konnten auch ihre Identität feststellen.

Die Gruppe sollen keine Unbekannten sein. Bei der Truppe soll es sich um jene fanatischen Islamisten handeln, die seit Monaten in Favoriten für Unruhe sorgen. Daher werden nun verstärkt solche Treffen polizeilich kontrolliert.