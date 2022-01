Jetzt kommt Masken-Pflicht im Freien

Bundesregierung und Landeschefs präsentierten gestern die neuen Regeln im Kampf gegen Omikron.

Wien. Künftig gilt eine FFP2-Maskenpflicht im Freien bei Unterschreitung des Zwei-Meter-Abstands, etwa auf Märkten, in Fußgängerzonen, beim Anstellen. Zudem wird die lange Quarantäne für Kontaktpersonen deutlich verkürzt. Die Unterscheidung zwischen „K1“ und „K2“ fällt weg. Dreifach Geimpfte gelten nicht mehr als Kontaktpersonen und müssen nicht in Quaran­täne.



„Freiheit“. Zudem können positiv Getestete ab dem fünften Tag aus der Quarantäne freigetestet werden. Diese Änderungen gelten bereits ab morgen. Lockerungen bei der Quarantäne gibt es vor allem deshalb, weil durch eine hohe Zahl an Menschen in Quarantäne die kritische Infrastruktur (Energieversorgung, Feuerwehr, Rettung etc.) in Gefahr wäre.

Handels-Schranke. Auch muss im Handel ab 11. Jänner die 2G-Regel lückenlos kontrolliert werden, was bisher nicht der Fall war. Die Kontrollen sollen entweder beim Eingang, spätestens aber an der ­Kassa erfolgen. Ausgenommen sind Bereiche wie der Lebensmittelhandel und Apotheken.



Lesen Sie mehr mit ihrem oe24plus-Abo!