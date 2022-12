Jugendliche drohen mit Böller-Schlacht in Favoriten

Drohen wieder Silvester-Krawalle in Favoriten? Die Polizei kündigte bereits ''Null-Toleranz bei Silvester-Exzessen'' an.

Wien. Offenbar wollen sich heute Abend mehrere Jugendliche in Wien-Favoriten treffen, um gemeinsam Böller zu werfen. In den sozialen Netzwerken sollen offenbar Verabredungen dazu ausgemacht werden, wie User der Polizei melden. "Liebe LPDWien: Ich wollte euch nur bescheid geben, dass mehrere Jugendliche sich heute um 22:00 am Reumannplatz treffen möchten, um zusammen Böller zu schmeißen. Das geht auf TikTok rum, viele haben zugestimmt", schreibt etwa ein Twitter-User.

Liebe @LPDWien,

Ich wollte euch nur bescheid geben, dass mehrere Jugendliche sich heute um 22:00 am Reumannplatz treffen möchten, um zusammen Böller zu schmeißen. Das geht auf TikTok rum, viele haben zugestimmt. — Baki (@bakiwaka_) December 31, 2022

"Danke für den Hinweis, wir sind bereits in Kenntnis darüber", antwortet die Polizei.

Erinnerungen an Krawalle 2020/21. Bereits vor zwei Jahren kam es in der Silvesternacht am Reumannplatz in Favoriten zu schweren Ausschreitungen. Damals randalierten etwa 30 Personen und es kam zu etlichen Sachbeschädigungen durch pyrotechnische Gegenstände. Die Randalierer schossen illegale Pyrotechnik ab, es gab Körperverletzungen und Vandalismus – so schlugen sie etwa eine Auslagenscheibe eines Juweliers, eines Bäckers und Eissalons ein. Die Polizei war im Großeinsatz.

Wiens Polizeichef Pürstl: Null-Toleranz bei Silvester-Exzessen

Wiens Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl hat bereits am Freitag im Gespräch mit der APA Null-Toleranz bei Silvester-Exzessen angekündigt. Nach entsprechenden Vorfällen vor zwei Jahren am Reumannplatz in Favoriten und Ende Oktober bei Halloween in Linz wurden die Polizeikräfte für die Silvesterfeiern in der Bundeshauptstadt verstärkt. Auch an potenziellen Brennpunkten, etwa in Favoriten, Floridsdorf und in der Donaustadt stehen viele Beamte bereit.