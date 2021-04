Junger Mann (19) tot in Wiener Wohnung gefunden

Die Todesursache ist noch völlig unklar, Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam es in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus zu einem bedenklichen Todesfall. Ein 24-Jähriger erzählte einem Streetworker, dass ein toter Mann in seiner Wohnung läge. Der Streetworker alarmierte die Polizei, welche einen 19-Jährigen Mann leblos in der Wohnung vorfand. Die Todesursache ist noch völlig unklar.

Obduktion angeordnet

Fremdverschulden kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Eine gerichtliche Obduktion wurde angeordnet.