Juwelier auf Mariahilfer Straße überfallen

Wien. Am Samstag um etwa 13.40 Uhr hat ein vorerst unbekannter, bewaffneter Täter ein Juweliergeschäft auf der Mariahilfer Straße überfallen. Er bedrohte eine Angestellte des Geschäftes mit einer Pistole und konnte mit Schmuck in derzeit unbekannte Richtung flüchten, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Die Sofortfahndung nach dem Tatverdächtigen läuft.

Täterbeschreibung

Männlich, ca. 30 Jahre, dunkle Kapuzenjacke mit braunem Pelzkragen, helle Jeans, hellbraune Schuhe mit weißer Sohle, schwarze FFP2-Maske, schwarze Haube, schwarze Handschuhe, Plastiksackerl

Bewaffnung: schwarze Faustfeuerwaffe

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.