Kaiserin aus Wiener Hotel gestohlen

Die Porträts von Maria Theresia und Kaiser Franz Stephan fehlen.

Ein dreister Dieb hat sich über Gemälde in einem fünfstelligen Eurobereich hergemacht. Dafür gab er sich am 12. März in einem Hotel in der Wiener Innenstadt als Gast aus und manipulierte einen Seiteneingang, durch welchen er in den Abendstunden wieder ins Gebäude schlich.

© BMI

Danach holte er die beiden Porträts von Maria Theresia und Kaiser Franz Stephan aus dem Besprechungszimmer von der Wand und flüchtete mit der Beute. Von dem mutmaßlichen Täter fehlte vorerst jede Spur. Die Polizei fahndet nach den Bildern. Das Bundesinnenministerium hat nun Fotos der teuren Beute veröffentlicht, gehofft wird auf weitere Hinweise.