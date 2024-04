× Wienerin versteckte 2000€ in Buch und stirbt - Doch dann passiert das!

Ein unerwarteter Fund überrascht

Ein Fahrer des Bookbot Booktaxis, welches bekannt dafür ist, Bücher in Wien zur Wiederverwendung und zum Verkauf abzuholen, machte unlängst eine sensationelle Entdeckung. Bei der Bearbeitung einer Buchlieferung im Zentrallager stieß das Team von Bookbot nämlich auf 2.000 Euro in bar, die in einem der abgeholten Bücher versteckt waren.

Wienerin versteckte immer wieder Geld in Büchern

Das besagte Buch war Teil einer Sammlung von 100 Büchern, die von einem Wiener Haushalt stammten. Nachdem die Herkunft der Bücher rasch zurückverfolgt werden konnte, nahm Bookbot Kontakt mit dem Besitzer auf, der die Bücher als Erbe seiner Tante eingereicht hatte. Zu seiner großen Überraschung hatte er keine Ahnung, dass das Geld in einem der Bücher versteckt war.

Finder glücklich über ehrliches Team

Er bestätigte aber schmunzelnd, dass es ihrer Gewohnheit entsprach, Geld in Büchern als „Notgroschen“ zu verstecken. Die ehrliche Rückgabe des Geldes durch das Bookbot-Team wurde mit großer Dankbarkeit aufgenommen.

Was ist Bookbot überhaupt?

Bücher kaufen und verkaufen an einem Ort, schnell und ohne Aufwand – so lautet das Erfolgskonzept des innovativen Start-ups. Bookbot ist ein Secondhand-Online-Buchhandel und wurde 2019 von CEO Dominik Gazdoš gegründet. Mit seinem Konzept setzt das Unternehmen ein starkes Zeichen der Nachhaltigkeit und der Wertschätzung gegenüber der Literatur. Bookbot macht damit den Online-Buchhandel nachhaltiger und bringt hochwertige, gebrauchte Bücher wieder in den Umlauf. Kund*innen erleben auf der Verkaufsseite dabei absolute Bequemlichkeit. Verkäufer*innen reichen lediglich ein Foto ihrer Bücher ein und Bookbot übernimmt den restlichen Prozess, in Wien sogar die Abholung in Form des Booktaxis. (Quelle: Bookbot)