Wienerin nach versuchtem Faustschlag gegen Polizisten festgenommen

Obdachlose Betrunkene schlief mit Hund in Stiegenhaus einer Wohnanlage

Eine offenbar unterstandslose und betrunkene Frau ist am Freitag nach einer Auseinandersetzung mit der Polizei in Wien festgenommen worden. Die 37-Jährige habe nach Angaben der Beamten samt Schlafsack und Hund in einem Stiegenhaus einer Wohnanlage in Wien-Leopoldsstadt genächtigt. Anrainer alarmierten die Polizei, die am Nachmittag in die Novaragasse ausrückte. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte soll sich die Österreicherin ausgesprochen aggressiv verhalten haben.

Die Frau haben während des Einsatzes versucht, einem Beamten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, nachdem ihr eine Festnahme angedroht wurde. Der Polizist konnte den Schlag abwehren, wurde aber leicht verletzt. Auch nach der vorläufigen Festnahme soll sich die Frau rabiat verhalten haben. Bei ihr wurde eine Alkoholisierung von etwa einem Promille festgestellt. Nach der Vernehmung der Tatverdächtigen verfügte die Staatsanwaltschaft Wien die Anzeige auf freiem Fuß, hieß es von der Polizei.